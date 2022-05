Tragedia en la música: Famosa cantante se quita la vida; estremece carta que dejó antes de morir

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Tras reportarse su inesperada muerte el pasado sábado, revelan la estremecedora causa de muerte de una querida cantante, quien lucho años contra la depresión. Recuerdan una desgarradora carta que dejó antes de morir.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la cantante Naomi Judd, quien falleció en su casa este sábado 30 de abril a los 76 años de edad. La leyenda de la música country de Estados Unidos lucho por años contra la depresión y era una vocera de la salud mental.

Sus hijas, la también cantante Wynonna Judd (con quien formaba el dúo musical The Judds) y la actriz de Hollywood Ashley Judd, dedicaron un triste mensaje a su madre en Instagram, en el cual confirmaron que su deceso sobrevino de su enfermedad mental.

Hoy, nosotras como hermanas, experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra bella madre por la enfermedad mental. Estamos navegando por un dolor profundo y sabemos que como la amábamos, ella también era amada por su público. Estamos en territorio desconocido".

Naomi (QEPD) estuvo casada durante 32 años con Larry Strickland, quien pidió privacidad durante este doloroso momento: "La familia de Naomi Judd pide privacidad durante este momento devastador. No se revelará más información ahora".

People divulgó una desgarradora carta abierta que la cantante redactó antes de su muerte. Y esque en el 2018 se sinceró sobre su lucha contra esta dolorosa enfermedad y habló del suicidio, lo que resultó desgarrador pues cobraría su vida 4 años después.

Para todos los que sufren la muerte de alguien que se suicidó, surge una pregunta inevitable: '¿Por qué pasó esto?' Desafortunadamente, no tenemos muy buenas respuestas", expresó.

"Sabemos que el comportamiento suicida acompaña muchos trastornos mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad y la depresión. El suicidio es una de las causas principales de muertes que pueden ser prevenidas".

No solo habló de la salud mental en esa carta, sino también en su libro de memorias River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope, publicado en el 2016.

Nadie puede entenderlo si no ha estado ahí. Piensa en el peor día de tu vida. Alguien murió, perdiste tu trabajo, te enteraste de que fuiste traicionada, que tu hijo tiene una enfermedad rara. Si pones todo eso junto, así es como se siente la depresión", dijo.

The Judds planeaban arrancar una gira musical en septiembre, sin embargo, ahora la cantante permanecerá en la memoria de sus fanáticos y su familia.

Fuente: People en Español e Instagram @ashley_judd y @thenaomijudd