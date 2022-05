Tras 13 años desaparecido de Televisa y retiro de las novelas, protagonista hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 13 años desaparecido de los foros de Televisa, acaparó los titulares de los medios de comunicación debido a que reapareció e hizo una fuerte confesión.

Se trata del actor y cantante mexicano Eugenio Siller, quien saltó a la fama luego de debutar en la televisora de San Ángel con el melodrama juvenil Rebelde y luego apareció en otros como Código Postal, Al diablo con los guapos y el último fue Mi pecado en el año 2009.

Y aunque fue considerado como un gran galán de Televisa, el originario de Tamaulipas decidió renunciar a su carrera en México.

Eugenio decidió ir a probar suerte en Estados Unidos, llegando a unirse a las filas de Telemundo para aparecer en novelas como Una maid en Manhattan y Reina de corazones y en los últimos años empezó a tomar talleres de actuación y hacer castings en Hollywood.

En días pasados el histrión de 41 años de edad dio una entrevista a la revista TVyNovelas para contar que en su carrera artística no todo ha sido miel sobre hojuelas y explicó que en más de una ocasión ha sufrido discriminación por ser rubio.

¡Ufff, no imaginas la cantidad de veces que me ha pasado! Que si no les gusta mi voz, que si soy muy blanco, que si soy rubio, que si muy atlético…".

Siller aseguró que ser actor es una profesión sumamente complicado y contó un poco más de los malos sabores de boca que se ha llevado.

En Estados Unidos, por ejemplo, fui a una audición y de plano me cortaron a la mitad: 'Gracias, no. ¡El siguiente!', y se siente uno muy mal de que ni siquiera te dejaron terminar. No es una carrera fácil, siempre lo supe; la competencia es enorme, y te digo, siempre tienes que estar picando piedra, preparándote y asumir que el rechazo es parte del día a día del actor".

El tamaulipeco también aseguró que estaba cansado de que lo encasillaran como "galán de la telenovela" y siempre ser "el bueno y el príncipe", pero ahora está feliz con las nuevas oportunidades que están llegando con el éxito de las plataformas digitales y sueña con llegar a Hollywood.

Para esto sigo perfeccionando mi inglés y mis técnicas de actuación; aunque diré que no pienso en un país, pienso en trabajar donde haya buenos proyectos, como lo que se está haciendo en España, en Argentina. Yo voy a donde haya chamba, no me cierro a una sola idea".

Ya para finalizar, Eugenio detalló que siempre ha sacrificado su vida personal por seguir sus sueños como actor y explicó que de momento continúa soltero.

