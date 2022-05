Tras despido de 'Hoy', conductora se confiesa sobre 'amorío' lésbico con Galilea Montijo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica exconductora del programa Hoy, quien fue señalada por tener una presunta relación lésbica con Galilea Montijo quien a su vez le habría sido infiel a su esposo Fernando Reina, rompe el silencio tras su despido de Televisa.

Se trata de Maca Carriedo, quien salió del matutino Hoy en febrero del 2019 en medio de rumores y polémicas. Maca también salió en 2018 del programa de espectáculos Intrusos, en donde fue reemplazada por Atala Sarmiento.

La conductora quedó fuera de Hoy por supuestas diferencias con la productora Magda Rodríguez (QEPD), quien llegó a la empresa tras producir Enamorándonos en TV Azteca. Esto nunca fue confirmado, sin embargo, se supo que había algunos roces entre ellas.

A finales del 2018 se comenzó a especular sobre su despido. Así lo reportó entonces el periodista de espectáculos Álex Kaffie:

Confirmado. Maca está fuera de 'Hoy'. La cepillaron del programa debido a que su presencia comenzó a ser incómoda para alguien que las puede mucho en ese programa".

Tras salir de Televisa, la conductora ha trabajado en La Saga con Adela Micha, aunque hace poco estuvo de invitada en el programa Perdiendo el juicio, pero no tiene algún proyecto en la televisora.

Como se recordará, hace unas semanas Galilea Montijo fue señalada de haber tenido un presunto romance con Maca, quien es abiertamente lesbiana, cuando trabajaban en el matutino. Incluso comentaron que esto sucedía en camerinos de Televisa.

Maca no había querido dar declaraciones al respecto y se reportó que en varias ocasiones huyó de la prensa para evitar hablar del tema, sin embargo, Galilea sí desmintió esto, pues también involucraron a su esposo Fernando Reina al afirmar que le fue infiel con ella.

El pasado mes de marzo, 'Gali' reiteró que ella no tiene problemas con la orientación sexual de las personas, pero sí tiene un problema con que la llamen "lesbiana" y la acusen de ser infiel, pues está casada con el padre de su hijo desde hace 10 años.

Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele".

Sobre los rumores de divorcio tras la presunta infidelidad, contestó: "Siempre he estado muy bien con él. Tenemos, como cualquier matrimonio, momentos en los que no estamos de acuerdo pero eso no quiere decir que ya nos estemos divorciando. Siempre les he dicho muchachos: el tiempo, para todos los rumores y lo que se quiera decir".

Por otro lado, ahora Maca rompió el silencio en entrevista con el programa En Shock conducido por Jorge Carbajal y Felipe Cruz en YouTube. Al ser cuestionada sobre el tema, Maca dijo que no había nada que aclarar.

No tengo nada que aclarar. Por eso no hablé. Yo me dedico a lo mío, a mi chamba., No tengo nada que aclarar, lo que sí tengo es mucho que hacer y mucho que chambear”, compartió.

Asimismo, declaró que le tiene mucho cariño a Galilea Montijo y solamente eso.

Una gran amistad, es una persona a la que tengo mucho respeto y mucho cariño y ya, ¿qué más les digo?".

Finalmente, reveló que ya no son tan cercanas como antes, por lo que no han podido continuar su amistad.

Las amistades van y vienen… obviamente nos veíamos más en la chamba, ahora veo muy poco a todos ellos y a todos me une un gran cariño".

Momento en el minuto 56:39 del video:

