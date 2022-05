Tras sacar del clóset a Bisogno y veto de Televisa, famosa actriz se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien tuvo una fuerte pelea con Daniel Bisogno en Ventaneando hace ya varios años, regresó al foro de TV Azteca y aclaró una dura polémica.

Se trata de Ana Bárbara, quien habló sobre su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 8 de mayo, el cual será su primero sola ya que se había presentado ahí pero con otras famosas como Paquita la del Barrio.

Como se recordará, Ana Bárbara llevaba años en Televisa en programas como Muévete, Siempre en domingo, Pequeños Gigantes y apariciones especiales en telenovelas como Amores Verdaderos, aunque en 2020 firmó contrato con TV Azteca.

Como se recordará, se dijo que 'La Reina Grupera' habría sido vetada de la televisora de San Ángel por haberse presentado en La Academia, sin embargo, esto no resultó cierto.

Como se recordará, este momento ocurrió en el 2000 en el foro del programa Ventaneando, pues la cantante enfrentó a Daniel luego de que este criticara su apariencia y le dijera que tenía los ojos separados y parecía "marciana".

Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto?. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha".

Cuando Daniel se defendió entre risas diciendo que era más guapo que José Manuel Figueroa, expareja de Ana Bárbara, ella lo llamó una "aberración" y dejó entrever que Bisogno era gay:

A él por lo menos no le gustan las... este", dijo claramente refiriéndose al órgano reproductor masculino.

La cantante estaba embarazada y luego reconoció que no debió haber reaccionado así pero le ganaron las hormonas. Ahora, vuelve al foro del programa ya reconciliada con el conductor.

Ana Bárbara reaccionó a la polémica que envuelve a Paula Levy, hija de Mariana Levy y de su expareja José María Fernández 'Pirru', debido a que la joven prácticamente creció con ella tras el trágico deceso de la actriz.

La cantante de música regional mexicana escuchó los comentarios con relación a que la joven mantiene una relación sentimental tóxica, misma que ella denunció en redes y luego eliminó, a lo que inmediatamente dijo:

De eso es tan, tan así que... yo prefiero ni tocarlo, la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo, me puede en el alma no poder como los pollitos cómo los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, y deseo de corazón que ella esté bien".

Sin mencionar las imágenes que compartió Paula tras presuntamente haber sido agredida en el rostro por su actual pareja, Ana Bárbara solo hizo hincapié en que ella sabía que la hija de Mariana estaba en perfectas condiciones.

Le he escrito y espero que esté bien. Hoy en la mañana me dijeron que está bien, espero que esté bien".

Ante los comentarios sobre que ella fungió la labor de madre con Paula, Ana Bárbara dijo: "He intentado, pero te soy honesta, siempre va a haber un dejo de cuando te divorcias ya no es lo mismo, no soy la madre ni biológica ni tampoco tengo el poder legal".

Y recalcó que justamente el no ser la madre Paula le impidió educarla como a sus hijos.

Eso te limita muchísimo para tus cosas, para estar ahí en día a día de niños 'párense, levántense, vayan a la escuela, lávense los dientes', que todos los que son papás saben los hábitos, los límites, no hay manera, entonces no".

Sin embargo, la intérprete envió un mensaje a la joven destacando que siempre puede contar con ella cuando lo necesite.

Ellos saben que estoy para ellos en el momento que me hablen así sean las 2 de la mañana, yo me he arrancado con ellos a darles, como les digo, a veces con el ala rota, pero no pasa de que ellos me ayuden a volar con una de las alas de ellos, pero sí creo que yo estoy muy orgullosa del amor que les he dado, a mi forma, no es lo que yo quisiera, porque quisiera que estuvieran como mis hijos, que están ahí, y pum y la tarea, pero eso no fue posible acá".

Por último, la cantante externó su preocupación por la situación que pueda estar viviendo Paula.

Me duele en el alma porque ahora que ya estoy más mayorcita sé que el día a día de los papás es el que más cuenta para que los niños tengan una estabilidad emocional, y me duele en el alma, pero eso sí, siempre me tienen aquí, ya les dije que medio madr..., pero aquí estoy, con los pedazos de mi alma".

