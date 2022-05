Adiós 'Hoy': Tras 'crisis' matrimonial, captan a Galilea Montijo y a su esposo ¿huyendo de México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, fue captada en el aeropuerto de la CDMX con su esposo en medio de rumores de que ambos estarían atravesando por una crisis matrimonial. ¿Se divorcian? ¿Huyen de México?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la tapatía que lleva más de 27 años en las filas de Televisa, se casó con el político y empresario Fernando Reina en el 2011 y fruto de su relación nació su hijo Mateo.

Desde hace unos años, han surgido rumores de que ambos tendrían problemas de pareja, aunque la conductora lo ha negado una y otra vez. Incluso, hace un par de semanas se dijo que hasta ya vivían en casas separadas y estaban a punto del divorcio.

Ahora, un periodista de espectáculos revela información sobre la conductora luego de captarlos en el Aeropuerto de la CDMX el pasado viernes 29 de abril. Incluso, difundió fotografías del momento.

Se trata del exconductor de De Primera Mano Michelle Ruvalcaba quien a través de su canal de YouTube compartió unas fotografías de la conductora junto Reina en pleno aeropuerto, las cuales aclararían si en verdad se están separando o no.

Me fui a Tampico este fin de semana y me fui al aeropuerto el viernes. De repente voy caminando (...) y en la terminal 1, enfrente de los restaurantes, en una tiendita de conveniencia voy viendo a Fernando Reina, el esposo de Galilea Montijo, y al lado está Mateo, el hijo de Galilea y Fernando, grandísimo y precioso", contó.

Posteriormente, llegó la conductora al lugar donde estaba su esposo y su hijo, dejando en shock al conductor por lo que hizo después. ¿Se pelearon? No, sino que al contrario, contó que ambos estaban más cariñosos que nunca.

De repente llega la Gali, no sé si saliendo del baño, pero se incorpora y lo abraza, a mí no me vieron ellos (...) Ahí me quedé un ratito, porque andaban diciendo que están separados, y yo creo que eso es una reverenda mentira, porque los vi bien contentos, abrazo y abrazo", mencionó.

Crédito: El Mich TV

Pese a todo lo que se ha dicho de Gali y su relación, Michelle defendió a la presentadora pues aseguró que aunque no se percató de que él estaba ahí, vio a una pareja "muy enamorada" y reiteró que no se veían ni cerca de un distanciamiento.

Estaban beso y beso, juegue y juegue, estaban muy contentos, yo los vi muy bien (...) Galilea lo abrazaba, Fernando le besaba la frente, ella pasando como muy desapercibida, iba con su cubrebocas (...) Yo los vi muy contentos, muy bien, felices, agarrados de la mano y viajando juntos", comentó el conductor.

Crédito: El Mich TV

Y finalizó diciendo que, aunque no es cercano a la tapatía, los vio muy felices: "Así como hemos especulado que incluso ya no están juntos, han llegado a decir que hasta viven separados, pero bueno, lo que me tocó ver a mí fue una pareja sólida, contenta, con el niño".

Momento a partir del minuto 53:30 del video:

¿Se van de México?

Aunque Michelle no supo aclarar a dónde se dirigían, especuló que a Acapulco, a donde viajan muy seguido ya que Reina es originario de Guerrero. De igual forma, Gali volvió justo a tiempo este lunes para estar en el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Por otro lado, lo que ya prácticamente estaría confirmado es que la tapatía se incorpora a Netas Divinas, programa transmitido por Unicable, pues ya anunciaron que una nueva integrante (quien reemplazará a Consuelo Duval), pronto será presentada.

Incluso, ya varias fuentes lo han reportado, lo que eventualmente podría significar su salida definitiva del matutino Hoy, aunque ella no lo ha confirmado.

Fuente: Canal de YouTube de El Mich TV, Unicable e Instagram @galileamontijo