Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 3 de mayo 2022: Conoce la suerte de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la suerte de mi signo zodiacal este día?”, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México responde a tu pregunta con los horóscopos y las predicciones de hoy, martes 3 de mayo de 2022. ¡Aquí todo lo que debes saber en temas de amor, dinero y trabajo!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Este día te sentirás algo nervioso, debido a que esperas la respuesta de una persona a la que recientemente le confesaste tu amor, tranquilo, que todo saldrá muy bien si tienes paciencia. En temas de dinero, lo mejor será que guardes tu efectivo lo más que puedas hasta la quincena.

Tauro

Si esperas una señal amorosa, debes estar atento este martes 3 de mayo de 2022, pues los astros finalmente te han escuchado y saben qué es lo que debes hacer. Una pista será que sigas tu corazón ante cualquier duda. En el trabajo, será mejor que tengas calma y no te adelantes a proyectos.

Géminis

Es posible que este martes te sientas más cansado de lo normal, y todo es por ese ataque de ansiedad que aún no atiendes. La recomendación es que tomes agua, comas ligero y medites antes de dormir. Solo así tu mente encontrará claridad y podrás descansar como debes.

Cáncer

Andas muy sensible por un amor que ya terminó y que te tenía muy emocionado. Debes comprender que la vida es así, y que si no es para ti es por alguna razón de la vida. La recomendación es que tomes las cosas con más calma y que vivas el presente que tienes, pues es hermoso.

Leo

¿De verdad estás listo para iniciar una nueva relación o solo estás aburrido? Si la respuesta es negativa, debes dejar ir a esa persona, porque ella sí se está emocionando contigo. En temas de finanzas y dinero, estás mejor de lo que crees, pero debes ahorrar para tus proyectos futuros.

Virgo

La melancolía le hace añorar el pasado, cosa que no será muy buena para usted y su actual relación. Agradezca lo que fue y aprenda a soltar. Si no quiere pasar apuros económicos debe empezar a guardar más efectivo. Su ingenio será bien recibido en su empresa, pero no sea soberbio.

Libra

Tiene a un familiar un poco que anda muy triste y solitario en estos días, lo mejor es que organice una visita para él y le muestre apoyo. Buena situación financiera en este mes, goce todo lo que pueda. Tenga más tacto al comentar los problemas con sus jefes, o se meterá en problemas.

Escorpio

Los amigos le brindarán la oportunidad para divertirse y pasar una linda noche; organice bien sus actividades. Gaste su dinero solo en lo que ahora necesita, no es época de derrochar (aún). Es hora de que considere más relajación, o el sistema nervioso podría provocarle dolores de cabeza.

Sagitario

Llame a su pareja y propóngale una cita misteriosa, eso ayudará a nutrir la pasión que anda medio muerta. En cuestión de dinero, mejor de lo que cree; puede darse lujos. Oriente su profesión hacia objetivos más posibles; sabe de qué hablan los astros. Es necesario dormir más.

Capricornio

Pasará por severas complicaciones en el terreno del amor, por lo que debe ser más claro al momento de hablar de sus miedos. Obtiene importantes éxitos en sus operaciones financieras. No luche contra lo inevitable y adáptese a los cambios en su oficina, verá que no son tan malos como cree.

Acuario

Acontecimientos sorprendentes en su vida amorosa; sin embargo, los astros no recomiendan volver con su expareja. Controle sus ingresos, así irán a la par con sus nuevas ganancias. Conocerá a nuevas personas en su entorno del trabajo. El estrés se manifestará y no dormirá bien hoy.

Piscis

Este martes 3 de mayo de 2022 es perfecto para que exprese su amor a sus seres queridos. Posibilidad de tener ingresos nuevos gracias a un negocio nuevo. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se sienta triste, viene algo mejor. Revísese esa mancha que tiene en la espalda.

Fuente: Staff