Lolita Cortés rompe el silencio y relata si estará en los 20 años de 'La Academia'

Ciudad de México.- La actriz de teatro, Lolita Cortés mediante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, rompió el silencio y decidió hablar sobre su posible participación en los 20 años de La Academia.

En su mensaje, la exdirectora de dicho reality argumentó que han existido una serie de llamados, pero nada en concreto, por lo que se cree que ya estaría contemplada para dicho proyecto.

Ahorita hubo un... no quiero decir llamado de atención hubo como un 'oye queremos hablar contigo'... me encantaría que sí, no estaría mal que se hicieran cosas favorables, no me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron, lo que hicieron es poner en duda el reality show y el concurso como tal, pero de eso todavía no sé, hasta que me llamen", indicó.