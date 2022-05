Tras 13 años en Televisa y subir 12 kilos, conductora vuelve a 'Hoy' y aplasta a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida conductora y actriz, quien tiene 13 años de carrera en Televisa, dio un duro golpe al rating de TV Azteca debido a que este martes regresó al programa Hoy y habló de su nuevo proyecto en la televisora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada mexicana Mariana Echeverría, quien este 3 de mayo apareció en el matutino de Las Estrellas para presumir por todo lo alto que ella formará parte del especial Mamá es el próximo sábado para festejar por adelantado el 10 de mayo.

Como se recordará, la mexicana de 37 años debutó en Televisa en 2009 con el polémico programa Se Vale. Luego se fue a hacer otros proyectos como Guerra de chistes en Telehit, pero sin duda alguna su más grande éxito fue integrarse a Me Caigo de Risa, donde forma parte de la 'Familia Disfuncional'.

Hace unos meses Mariana se enfrentó a duras críticas pues tras convertirse en madre de su primogénito Lucca junto a su esposo Óscar Jiménez, subió 12 kilos.

He recibido muchas críticas... pero yo simplemente no hago caso, dejo que pasen esos comentarios; estoy muy contenta con lo que he logrado, con lo que soy, de mi familia y con todo", comentó la ganadora de la primera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.