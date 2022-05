Tras renunciar a Televisa y 17 años en celibato, destapan que famoso galán de novelas ¿es gay?

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico exactor de Televisa Eduardo Verástegui, quien fue uno de los máximos galanes de telenovelas, se encuentra metido en tremendo escándalo debido a que sacaron a la luz la verdad detrás de su supuesta vocación a la iglesia.

El mexicano alcanzó la fama en los 90's al formar parte de la agrupación musical Kairo y luego llegó a los melodramas de San Ángel, haciendo exitosas participaciones en Soñadoras, Tres Mujeres y Alma Rebelde, hasta que se fue a probar suerte a Estados Unidos en el 2000.

No obstante, el actor decidió dejar su fama de artista y se entregó a la religión, empezó a predicar la palabra de Dios por el mundo y se volvió célibe, acumulando al menos 15 años sin tener relaciones.

En una entrevista que dio al programa Ventaneando en 2019 Eduardo destapó que solo volverá a tener intimidad con la mujer que se vaya a casar.

Para mí es una bendición, es una disciplina increíble... la castidad es un don y es una virtud... el sexo no es una necesidad física, yo no he conocido a alguien que haya muerto por la abstinencia", agregó.