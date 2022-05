Vendía quesadillas: Tras veto de Televisa y amorío lésbico, actriz llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien estuvo vetada de Televisa por un par de años, renunció a las filas de TV Azteca y les dio un duro golpe al reaparecer este martes 3 de mayo en el programa Hoy.

Se trata de la reconocida comedianta mexicana Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien trabajó por más de 25 años en la empresa de San Ángel formando parte de exitosos programas como La casa de la risa, La hora pico y Al Derecho y al Derbez.

Sin embargo, hace unos años fue considerada como 'no contratable' en esta empresa y es que los ejecutivos de Televisa no le perdonaron que se fuera a trabajar a Estrella TV.

Además de que en 2020 la actriz volvió a causar impacto pues firmó su primer contrato en la empresa del Ajusco y se unió a los programas Todos quieren fama, Venga la Alegría y La Resolana.

Tras declarar en la sección de entrevistas En sus batallas que tuvo que vender quesadillas para ayudar a su abuela con sus gastos universitarios, 'La Chupitos' finalmente superó el veto que le habían interpuesto y regresó a Televisa el año pasado.

Hace unos meses la querida comediante apareció de invitada en el programa De Noche con Yordi Rosado y aquí declaró que pese a que está casada, alguna vez había ligado con una mujer:

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.