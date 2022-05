Alarma en Televisa: Julián Gil revela que le diagnosticaron cáncer de piel y muestra cicatriz

Ciudad de México.- Julián Gil sorprendió este miércoles al compartir que fue diagnosticado con cáncer de piel. El actor hizo la confesión debido a que fue cuestionado por sus seguidores sobre una cicatriz que tiene en el pecho.

El ex de Marjorie de Sousa se sinceró a través de un video que publicó en sus historias de Instagram donde explicó que padeció cáncer en la piel y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para que su vida no corriera riesgo.

Resulta que hace más de un año me apareció un lunar con un poco de relieve y fui a un dermatólogo endocrinólogo y resultó ser cáncer de piel. Estoy bien, hubo que operar, pero para mí fui un shock bien grande enterarme que tenía cáncer", dijo el artista.

Gil tuvo que entrar al quirófano y le hicieron una cirugía para extirparle el lunar, la cual fue un éxito. El argentino dudó en hacer público su padecimiento, pues "era algo muy personal", pero lo hizo para ayudar a "concientizar" a la gente.

Además, el artista de Televisa aceptó su responsabilidad en el desarrollo de cáncer y compartió con sus seguidores que ya reflexionó lo suficiente para tener más cuidado con su piel, pues sus seres queridos ya le habían hecho advertencias pero él no dimensionaba las posibles consecuencias de broncearse seguido.

En Puerto Rico yo abusé mucho del sol, yo quería estar negro, achicharrado, era de los que incluso se untaban aceite de bebé y así me ponía patas para arriba en el sol, y bueno todo mundo me decía que no tomara tanto sol, que me iba a dar cáncer de piel, pero yo me creía superhéroe y creí que no me iba a dar", mencionó.