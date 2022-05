"Estoy cansado": Tras 50 años de trayectoria, Jorge Falcón anuncia su retiro de los escenarios

Ciudad de México.- El comediante Jorge Falcón, mediante una entrevista otorgada para el programa de espectáculos Ventaneando, reveló que ya se va a retirar luego de más de 50 años de trayectoria en la comedia.

En su relato, Falcón confesó que lo que lo orilló a tomar esa decisión es la familia, al mencionar que ahora se encuentra libre puede convivir más con sus hijos, así como sus nietos.

La familia, ahora convivo más con ellos, mis nietos que son los motorcitos de este corazón... No me veían el polvo en mi casa, de hecho cuando empezaba, mis hijos estaban chiquillos, me miraban entrar y decían 'mamá ya llegó el señor que está contigo en la foto'", indicó.