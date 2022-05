Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 4 de mayo 2022: Predicciones para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente comparte los horóscopos de hoy, miércoles 4 de mayo de 2022, para tu signo zodiacal, así como las predicciones en temas de amor, dinero, trabajo y salud. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Luego de una semana con muchos altibajos, este miércoles 4 de mayo sentirás como todo comienza a relajarse mucho en tu vida, en especial todo lo relacionado con dinero. Verás que pronto podrás disfrutar de lo que has ahorrado, solo debes tener paciencia.

Tauro

No hay claridad. No se sabe si te te gusta esa persona o solo estás jugando con sus sentimientos. Para evitar un mal karma, lo mejor será que te enfoques en dar lo mejor de ti con sinceridad. En temas laborales, pronto vendrá un aumento de ingresos que ayudará mucho.

Géminis

Vienen días difíciles en temas de amor, en especial si tiene un romance con una persona que aún no ha hecho oficial su relación. Lo mejor es que se cuide mucho y que no caiga en provocaciones. Su salud no es la mejor en estos días, todo es responsabilidad del estrés.

Cáncer

Día de comprensión y placidez en temas de familia y amistades; podrán hablar de viejas peleas y solucionarlas. Las inversiones le serán muy gratas en estos días. Venza su miedo si pretende destacar ante sus compañeros y jefes del trabajo. Debe dormir más.

Leo

Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja a sus berriches; pero si abusa, podría quedarse solo. En sus finanzas personales, se enfrenta a importantes gastos que no había contemplado. Oportunidad de cambiar su rutina en la oficina.

Virgo

Le espera una nueva aventura en compañía de un querido amigo, por lo que debe ser sincero y estar abierto a todo. No actúe a la ligera en ese nuevo y posible negocio. Para su trabajo, utilice los avances de la tecnología para crecer y sobresalir.

Libra

Su situación sentimental es motivo de celos por parte de sus amistades; no deje que nadie hable mal de usted. Cuidado con los gastos extra que se vienen en estos días. Su trabajo es impecable y tendrá su reconocimiento en este miércoles 4 de mayo.

Escorpio

La amabilidad contribuye a que alcance el éxito con sus amigos y familiares; no cambie esa cualidad tan linda. Gastos imprevistos relacionados con su casa o con un mudanza inesperada. Sus proyectos laborales gustarán en estos dñias. Su dieta alimenticia es buena, siga así.

Sagitario

Está romántico, seductor, amable y conquistador con su pareja; siga así. Si es soltero, vienen sorpresas. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Un compañero le favorecerá para que crezca en su ofician. Evite los movimientos bruscos al hacer correr.

Capricornio

Esa capacidad de diálogo le acerca a su nuevo amor; no tenga miedo en ser sincero y expresar lo que siente. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba este mes. Sin contratiempos en su empleo. No descuide la correcta higiene facial.

Acuario

Si le sigue interesando, busque la armonía con su nuevo amor. Importante estabilización económica para usted y sus seres queridos gracias a un nuevo negocio. Afronte los contratiempos en la oficina con calma; todo saldrá bien. Dedique más atención a sus nervios.

Piscis

Su buena autoestima reforzará sus relaciones con amigos y familiares. Posibles ganancias a través de un negocio que recién empieza, pero que será muy grande. El momento laboral es muy bueno para toda su empresa, aproveche todo.

Fuente: Staff