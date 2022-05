Mayrín Villanueva derrite a todo Televisa al presumir coqueta FOTO en Instagram con su hija Romina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la querida actriz de Televisa Mayrín Villanueva logró provocar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que hace algunas horas deleitó a sus miles de fans con una fotografía en la que aparece al lado de su hija mayor Romina Poza.

Si bien la joven de 21 años no cuenta con una carrera en la actuación como sus padres, pues también es heredera del actor Jorge Poza, sí ha logrado destacar en el medio artístico con sus trabajos de modelaje.

Además de que en las últimas semanas ha estado pegada a su madre durante las grabaciones de su nueva novela Vencer la ausencia y es que la misma Mayrín ha mostrado que Romina la acompañada a todos lados y que les encanta hacerse sesiones de fotos juntas.

Hace algunas horas la esposa de Eduardo Santamarina aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una selfie en la que ella y su hija lucen de lo más encantadoras. La protagonista de Televisa y su heredera posaron en la luz natural, con el cabello lacio y muy poco maquillaje que las ayudó a resaltar su belleza al natural.

La publicación de Villanueva dejó en shock a miles de usuarios y fieles admiradores, quienes no han dejado de elogiarla pues consideran que no pareciera que ya tiene una hija de 25 años, además de que ya la llenaron con más de 93 mil Me Gustas.

¡Las más hermosaaas!".

Chulada de mujeres".

Qué bellísimas".

Tan lindas siempre".

Fuente: Instagram @mayrinvillaneva y @rominapozav