Subió 20 kilos: Tras vivir en la calle y veto de Televisa, villana de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa villana de telenovelas, quien presuntamente estaría vetada de Televisa, abandonó su carrera en la actuación y este miércoles 4 de mayo regresó al programa Venga la Alegría luego de firmar contrato en TV Azteca.

Se trata de la polémica actriz Paty Navidad, quien hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1992 cuando participó en María Mercedes y luego hizo otros melodramas como Cañaveral de pasiones, El Manantial, La fea más bella, Por ella soy Eva, y Zacatillo, un lugar en tu corazón.

Sin embargo, su último proyecto en esta empresa fue Por amar sin ley y luego de años ausente se integró al Ajusco en 2020 como participante del reality MasterChef Celebrity.

Esto le abrió las puertas para llegar a otros proyectos como Mimí Contigo, donde dio una íntima entrevista en la que se sinceró y detalló lo difícil que la pasó cuando dejó su natal Sinaloa para buscar alcanzar sus sueños actorales que la llevaron incluso a acabar de indigente.

Y cuando fue cuestionada en el programa Ventaneando sobre porqué se había retirado de las novelas, Navidad explicó que en realidad le habían puesto una especie de veto en Televisa y que los productores no la contrataban.

Pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé, pero soy una persona que no cargo rencores de nada, yo no le hago nada a nadie", declaró frente a Pati Chapoy.