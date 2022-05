Tras 20 años en Televisa y rechazar protagónico, actriz confirma en 'Hoy' su regreso a las novelas

Ciudad de México.- La famosa actriz Angelique Boyer, quien tiene más de 20 años en las filas de Televisa, dejó sin palabras a sus millones de seguidores pues anunció que volverá a las telenovelas luego de que se especulara que había rechazado un protagónico.

La estrella de melodramas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana e Imperio de mentiras recién regresó de sus vacaciones por Europa al lado de Sebastián Rulli y ya confirmó en entrevista para el programa Hoy cuál es su próximo proyecto.

Como se recordará, hace unos meses la franco-mexicana estuvo envuelta en un escándalo pues en el programa Con Permiso aseguraron que Angelique había rechazado el protagónico de la novela Mujer de nadie, remake de Amarte es mi pecado que será estelarizado por Livia Brito.

Los conductores de espectáculos aseguraron que la actriz no querría volver a trabajar con la productora Giselle González, sin embargo, ella explicó que no aceptó el proyecto porque quería descansar su imagen.

Normalmente entre proyecto y proyecto dejo pasar un año, porque es bueno para mí, es bueno para ustedes y es bueno para mi carrera. No me gusta decirle que no al trabajo", aclaró.