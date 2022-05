Tras 'pleito' con Andrea Legarreta y 18 años en Televisa, polémica conductora regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa conductora y actriz, quien tiene casi 18 años trabajando para Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy luego de que señalaran que salió del matutino por un supuesto pleito con Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Se trata de la mexicana Natalia Téllez, quien inició su carrera en la empresa de San Ángel desde 2004 cuando participó en la telenovela Rebelde y luego se integró a la conducción del canal Telehit donde hizo programas como Qué show con Alejandra Vogue, Telehit New Generation y El Mundo al Revés con Natalia.

Asimismo, participó en el matutino de Las Estrellas de 2016 a 2018 y luego de su salida se especuló mucho que nunca se había llevado bien con las titulares Galilea y Legarreta. Supuestamente las conductoras no trataban de la mejor manera a Téllez y hasta la hacían a un lado.

Sin embargo, en un programa de Netas Divinas, la joven de 36 años acabó explotando contra quienes trataron de enemistarla con sus excompañeras de Hoy y aseguró que no había ningún pleito.

Estamos acostumbrados a enemistarla a las mujeres poderosas. Existe la idea de que las mujeres siempre tienen que estar en competencia y eso no es sano", aclaró.

Luego de dejar en claro que se lleva de maravilla tanto con 'La Montijo' como con Andy, la mañana de este miércoles 4 de mayo Nat reapareció en el programa Hoy contando cómo ha sido la maternidad para ella, pues hay que recordar que hace unos meses dio a luz a su primera bebé Emilia.

Soy un caos, a todo el mundo le quedo mal, intento cumplir con todo, pero de por sí mi mente es un caos, luego hay mucha chamba y también la bebé", explicó.

La conductora mexicana aseguró que el apoyo de su pareja Antonio Zabala ha sido fundamental para que ella pueda continuar con su carrera laboral: "De verdad agradezco que me ayuda en todo, si no no lo estaría logrando... la pareja es un equipo, yo si no no me aventaba a ser mamá".

Además, Téllez presumió que hará un nuevo proyecto que será producido por la reconocida actriz veracruzana Salma Hayek.

Estuvimos en una lectura y es una mujer que está en todo, como que nos escuchó y al final nos dio comentarios, no críticas, más bien alentando, echando porras", finalizó.

