VIDEO: Periodista denuncia agresión de Héctor Suárez Gomís; "Me rompió los lentes"

Ciudad de México.- La tarde de este miércoles, Vicente Serrano denunció a en sus redes sociales que Héctor Suárez Gomís presuntamente lo agredió. El actor aceptó sus actos, pero dijo tener sus razones para hacerlo.

El hecho ocurrió en un restaurante de la Plaza Artz Pedregal de la Ciudad de México y de acuerdo con el excolaborador de La Octava, el actor rompió sus lentes y amenazó con "romperle su madre".

A través de Twitter, Serrano compartió un video donde capta a Suárez Gomís que, sentado en una mesa aledaña a la del periodista, en un principio, trata de evadirlo.

"No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", se escucha decir a Serrano, dirigiéndose a Gomís. "¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", le dice.

Por lo que el actor, más adelante, responde: "La verdad, wey ¿no eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono".

El presentador del canal de YouTube Sin Censura Media insiste y menciona, repetitivamente, que Héctor rompió sus lentes, a lo que el actor asienta con la cabeza, mientras pica el plato de comida.

Puede apreciarse como el actor reconoce que rompió los lentes del periodista, "tal y como a ti se te da tu pin... gana meterte conmigo en tus redes sociales".

Luego de varios minutos de que la denuncia pública del periodista, Suárez Gomís respondió en Twitter con un mensaje, en el que aseguró que en ningún momento intentó atacarlo físicamente y lo acusó de “hacerse la víctima”.

Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!", se lee.

