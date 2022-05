Adiós 'VLA': Tras vender quesadillas y romance lésbico, actriz renuncia a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien tuvo que vender quesadillas para sobrevivir, llegó al foro del programa Hoy luego de haber estado vetada de Televisa y haber integrado el elenco del matutino Venga la Alegría en TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Liliana Arriaga, quien saltó a la fama por su famoso personaje de 'La Chupitos' con el cual pudo llegar a participar en proyectos como La casa de la risa, La hora pico y Al Derecho y al Derbez y tiene más de 25 años de trayectoria en la televisora de San Ángel.

No obstante, su carrera en Televisa se vino abajo en 2019 cuando los ejecutivos la vetaron por haberse ido a trabajar a Estados Unidos para unirse a la cadena Estrella TV.

Posteriormente, en TV Azteca le abrieron las puertas y firmó contrato en 2020, donde causó sensación y hasta pudo participar en los programas más exitosos del canal como Venga la Alegría, Ventaneando y Todos quieren fama.

Además 'La Chupitos' participó en la sección de En sus batallas para la cual abrió su corazón y detalló que tuvo que vender quesadillas en su escuela para poder solventar los gastos de la universidad y ayudar económicamente a su abuela.

Para sacar mi carrera vendía hasta quesadillas, poníamos en un traste gorditas de chicharrón, queso, y las metía a la clase y después ya me daban chance, porque sabían que era para poder terminar la escuela", contó.

Sin embargo, desde el pasado 2021 la comedianta mexicana se pudo reintegrar a las filas de Televisa y ya dio de qué hablar pues en su más reciente visita al programa De Noche con Yordi Rosado en Unicable, acabó confesando que alguna vez había ligado con una mujer pese a que lleva años casada.

Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.