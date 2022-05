Anahí 'explota' tras ser cuestionada por reencuentro de RBD: "Yo no tengo nada que ver"

Ciudad de México.- Más de 10 años han pasado desde la última vez que RBD piso un escenario y es que la banda de música pop que causó furor entre los adolescentes y niños de México aún sigue vigente y muchos de sus fans antiguos, y nuevos, esperan su triunfal regreso.

Lamentablemente, esto no podrá ser, hecho que la propia Anahí, quien en su momento dio vida a 'Mía Colucci' reveló que la banda no podría tener un reencuentro y tampoco habrá la tan anhelada gira que muchos habían estado pidiendo desde el comienzo de la pandemia.

Según información de la misma Anahí, cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos, y para muestra solo hay que tomar en cuenta a Dulce María, quien está muy metida en su carrera como solista y en su faceta como madre de María Paula o Maite Perroni, quien se está consolidando como empresaria y actriz del género thriller.

Por otro lado, aclaró las dudas sobre una supuesta bioserie de RBD o de su propia vida, pero ella aseguró que ignoraba sí estaban trabajando en una serie de ese estilo.

No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en eso no tengo nada qué ver