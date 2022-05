¡Eran mejores amigos! Exhiben 'romance' gay entre galán de TV Azteca y actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Revelan que un famoso galán de TV Azteca tendría un romance con otro actor de Televisa, quien era su mejor amigo. Él mismo reacciona a esta noticia y rompe el silencio en importante programa.

Se trata de Juan Manuel Bernal, famoso actor que inició su carrera en Televisa en telenovelas como Lazos de amor y Te sigo amando, pero que en 1998 se cambió a TV Azteca, donde triunfó en Romántica obsesión, La calle de las novias y Amores, querer con alevosía.

El actor de 54 años que le dio vida a 'Joaquín Carranza' en Monarca, presuntamente inició hace unos meses un romance con el actor Miguel René Moreno, de 46, quien ha participado en proyectos de Televisa como Enemigo íntimo, Amar a muerte y El Dragón.

Así lo publicó la revista TVNotas, asegurando que ambos eran amigos pero que presuntamente habrían decidido darse una oportunidad para iniciar un romance. De acuerdo con el portal un amigo de ambos les confesó que ambos estarían felices.

Él es muy reservado con su vida sentimental, por eso no se sabía, pero llevaba más de cinco años soltero y ahorita está muy feliz porque está iniciando una relación con el actor Miguel René Moreno, quien es ocho años menor que él".

De acuerdo con esta fuente, Moreno es un histrión sonorense muy talentoso, con más de 20 años de trayectoria. Argumentó que ambos se conocieron hace casi 20 años al trabajar juntos en la cinta Sin ton ni Sonia.

La supuesta fuente sostuvo que ambos se volvieron "incondicionales" desde hace 10 años y solo se veían como amigos, pero que recientemente esto habría florecido en un romance, luego de la supuesta ruptura de Juan Manuel con el actor Miguel Ángel Loyo.

Anduvo con el actor Miguel Ángel Loyo, de 2011 a 2015, y estaban sumamente enamorados, incluso vivían juntos y todo iba de maravilla, hasta que Miguel Ángel decidió terminar, diciéndole que la monotonía los había invadido".

Y esque también divulgó que tras pasar por serios problemas de salud, el actor se habría dado cuenta que Miguel René "siempre estuvo a su lado", lo que habría dado pie a que empezaran su relación.

Juanma lo empezó a ver con otros ojos, se puso a pensar en lo bien que se sentía a su lado y en cómo no se le despegó para nada cuando estuvo enfermo (...) Miguel René también siempre lo había visto como un amigo, pero hace unos meses ambos sintieron que ya había algo más y decidieron darse una oportunidad como pareja".

De acuerdo con información de la revista, ambos llevarían "poco más de medio año" juntos y estarían muy felices, además de que aseguran que la familia de Juan Manuel ya lo conoce y "lo adoran", aunque no viven juntos aún.

Esta persona aseguró que Bernal presuntamente negaría la relación ante la prensa porque es muy privado con su vida sentimental.

Lo va a negar, porque él nunca habla de su vida sentimental ni de sus preferencias; incluso durante muchos años tuvo la idea de que revelarlas podría hacer que no le dieran ciertos papeles (...) No creo que hable de su relación públicamente, si acaso dirá que Miguel René solo es su amigo, para no dar pie a que hablen de su vida sentimental".

Por otro lado, el actor se enlazó vía telefónica al programa de radio de Gustavo Adolfo Infante y rompió el silencio sobre este presunto romance, negando todo lo dicho por la revista y desmintiendo una relación.

No chin... háganme la buena. No es así... ¿ahora con quién me inventaron? Ay por Dios. Qué huev..., bueno pues mi papá decía: 'que hablen' pero bueno, lo tomo con humor".

También comentó que nunca vendería nada sobre su vida personal: "A mí me buscan por mi trabajo, no por mis escándalos (...) que saquen las fuentes, no, no, no. No hay y si hubiera tampoco lo ando ventilando. No me gusta hablar de mi vida privada porque es eso, privada y no porque me avergüence de nada".

Finalmente, comentó que a él se le resbala lo que digan de él ya que "no es monedita de oro", además de que aunque tuviera pareja, no hablaría de eso porque es su vida privada.

No le tengo que aclarar a nadie ni dar explicaciones a nadie y menos de chismes. ¿Cuándo me han visto a mí contestando chismes? Te contesto a ti amablemente. Yo te contesto pero yo no contesto chismes".

Fuente: TVNotas, Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante e Instagram @juanmanuelbernal y @miguelrenemoreno