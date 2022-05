"Estúpida": Galilea Montijo explota en 'Hoy' contra Álex Kaffie y lo tunde por inventarle chisme

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 5 de mayo la conductora y actriz Galilea Montijo aprovechó las cámaras y micrófonos del programa Hoy para desmentir rumores sobre su llegada al elenco de Netas Divinas y le envió un fuerte recadito al periodista Álex Kaffie.

Resulta que hace unos días el llamado 'Villano de los espectáculos' filtró que la originaria de Guadalajara, Jalisco, había aceptado sumarse al proyecto donde trabajan Consuelo Duval y Paola Rojas poniendo sus condiciones y dejando claro que solo era de forma temporal.

Supuestamente 'La Gali' puso varias condiciones para estar en este proyecto, como solo estar "a prueba por 3 meses" y que las grabaciones fueran dentro de San Ángel y no en Televisa Ayuntamiento.

Luego de que el productor Miguel Ángel Fox organizara una rueda de prensa para presentarla formalmente, la mañana de este jueves Montijo aprovechó su intervención en el matutino de Las Estrellas para responder a todas las dudas del público.

No saben qué padre me recibieron, para mí fue regresar a mis tiempos de Ritmoson, a esta parte de televisión de paga... cuando llegué al foro, me di cuenta que ahí empecé en Ritmoson, va estar increíble".