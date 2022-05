Horóscopos de Mhoni Vidente de hoy 5 de mayo 2022: Consulta las predicciones para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Para que te vayas preparando, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos y las predicciones de hoy, jueves 5 de mayo de 2022, para tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Ha sido una semana llena de cambios para ti, principalmente porque ya te diste cuenta de qué deseas en una relación amorosa. Descuida, pronto encontrarás un amor que te ayudará a crecer. En temas de finanzas, todo pinta muy bien en tu cuenta de banco.

Tauro

Tienes muchas ganas de enamorarte, pero también mucho miedo al “qué dirán”, ya que esa persona que ronda en tu mente no le agrada del todo a tus amigos y familiares. No olvides que el que arriesga no gana. En temas laborales, viene un cambio radical, mucha atención.

Géminis

Vienes de un gran cambio financiero, pues lo que ganas ahora ya no es lo mismo que lo de hace un año. Analiza si estás cumpliendo tus metas personales, o si has perdido tu identidad para llenar a tu pareja. En la oficina, deja los chismes de una vez por todas o terminarás mal.

Cáncer

Te imaginas una vida a lado de la persona que más te gusta, pero no te animas a dar el paso, hablar y decir con franqueza que deseas. Hasta que decidas que eso es lo que quieres, tu relación se dará y crecerá. Tu familia necesita más atención y apoyo en temas delicados.

Leo

Este jueves 5 de mayo podría cosechar una gran amistad que terminará en romance. Puede sobrevenirle algún gasto que no había contemplado, esté preparado. Mala jornada en la oficina; no se irrite y concéntrese más. Empeora su estado de ánimo porque no hace ejercicio.

Virgo

Un amigo romperá un importante pacto que habían construido en estos años, cuidado.. Va a tener gastos, pequeños pero varios que molestarán su economía personal. Le conviene explotar su creatividad en el trabajo y ser más activo. Su cuerpo necesita comer más verduras.

Libra

Fase de discordias y peleas en familia, pero es necesario hacerle frente para evolucionar. Día estupendo para arriesgar en nuevos gastos e inversiones. Incremento de energía física y mental es buena para su desarrollo profesional. El cuidado de su salud mejorará su calidad de vida.

Escorpio

Si vive en pareja, este jueves habrán muchas riñas de tipo doméstico. Gasta como si tuviera un gran ingreso y no es así, tenga cuidado. Un problema en el trabajo que puede surgir se solucionará sin complicaciones para usted. Buen momento para un chequeo con su doctor.

Sagitario

En temas de amor, se sentirá muy inspirado y con ganas de expresar lo que siente. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero que gana, no invierta si no siente confianza. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes en el trabajo. Susceptible a una lesión en las piernas, cuidado.

Capricornio

Lo pasará fenomenal en las reuniones con amigos este jueves 5 de mayo. Cuidado con las compras por Internet; podría ser estafado en estos días si no revisa bien las páginas. Tareas muy estimulantes en el empleo, pero debe ser atento. Le vendrá bien ir al cine, despeja la mente.

Acuario

Encontrará a alguien que coincide con sus deseos de vida; tome nota, pues puede ser su nuevo gran amor. Mal día para resolver problemas en efectivo que son delicados. Cerrará negociaciones con gran facilidad. Evite las salidas nocturnas los días de trabajo.

Piscis

No se empeñe en encontrar el amor en estos días, recuerde ser fiel a sus deseos personales. Una dificultad financiera puede retrasar ese negocio que tiene en mente. El horizonte profesional se encuentra perfecto para usted. Vienen grandes cambios

Fuente: Staff