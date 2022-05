"Me hartó la hipocresía": Tras 25 años en Televisa, exconductor de 'Ventaneando' anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico exconductor de Ventaneando, quien llegó a Televisa en 1997 tras dejar TV Azteca, anuncia que este 2022 se retira del medio artístico porque ya está "harto de la hipocresía" en la farándula mexicana.

Se trata de Juan José Origel, también conocido como Pepillo Origel, quien empezó su carrera periodística en los 80's. Tras trabajar en varios medios nacionales, en 1996 se unió a Ventaneando con Pati Chapoy.

Junto a Pedro Sola y Martha Figueroa arrancó el programa de espectáculos en la entonces naciente empresa TV Azteca, sin embargo, terminó traicionando a Pati al irse a Televisa en 1997 para hacer su propio programa.

Tras dejarse de hablar por muchos años con Chapoy, ambos lograron limar asperezas años después. Tras su éxito en programas como La Oreja, La Botana y Trapitos al Sol, actualmente, el conductor está al frente de Con Permiso con Martha Figueroa.

Y esque desde hace unos meses dejó de aparecer en el programa Hoy, al cual se integró por primera vez en 2013 para la sección de espectáculos. Tras más de 40 años de trayectoria, ahora Pepillo confirma en exclusiva para TVNotas su retiro.

Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total (...). En unos meses será el adiós definitivo y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena propuesta laboral cambiaría de opinión, ya es tiempo de decir: '¡Hasta aquí!'", dijo.

Aunque lamenta irse de Con Permiso y dejar sola a Martha, el periodista argumentó dos poderosas razones para su retiro, la primera siendo que no se quiere "ver viejo" en la televisión pese a que sí se ha hecho sus arreglitos y la otra, que se hartó de la "hipocresía" que considera hay en el medio.

Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tele (...) El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho".

Origel reveló la triste realidad que apresuró el que tomara la decisión de retirarse: "(Estoy) Muy decepcionado. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero si ahora le hablo a 10, es mucho".

Sobre quiénes serán las únicas famosas con las que se hablará tras dejar el medio, dijo:

Con doña Silvia Pinal, a quien adoro, y otras amistades como Margarita Gralia, Laura Bozzo, María Sorté, Dulce, Jacqueline Andere y Chantal, pero son muy contadas. Con la mayoría ya no quiero tener contacto".

Además, mencionó que en redes sociales las cosas se pusieron "feas", ya que usuarios no dudan en destrozar a alguien. "Me han atacado y he preferido no leer lo que escriben de mí, que digan misa, total, los que me conocen saben quién soy", dijo.

El periodista también comentó qué hará tras retirarse: "Me iré a vivir un tiempo a Madrid para disfrutar de esa ciudad que me encanta y, luego, me iré a vivir a León. Ya tengo más de 30 años de no vivir ahí y allá está toda mi familia, ya es momento de volver con mi gente y quiero gozarlos porque son los que realmente me quieren".

Origel aseguró que ya no le interesa encontrar el amor pues su última pareja fue hace 5 años y duraron 6 juntos. Aunque admite que tiene alguna "aventura" de vez en cuando, se niega a volver a enamorarse o vivir con alguien en pareja.

Finalmente, hizo un balance sobre su carrera y se despidió así del público:

Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve, estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño. Puedo decir: 'Misión cumplida'", finalizó.

