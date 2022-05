No puede caminar: Tras retiro de novelas, galán de Televisa acaba enfermo, divorciado y solo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien trabajó en Televisa y TV Azteca, acaba divorciado y sin poder caminar luego de haberse retirado de la actuación hace unos años por su estado de salud.

Se trata del primer actor Andrés García, quien se retiró del medio artístico hace más de 10 años luego de participar en telenovelas como El Privilegio de Amar, Tú o nadie y Mujeres engañadas. En 2005 actuó en su última telenovela: El cuerpo del deseo en Telemundo.

Hace apenas unas semanas, encendió alarmas entre sus fanáticos al comentar que moriría solo, además de que ya estaría en la recta final de su vida. Tras años de ser "mujeriego", terminó divorciado varias veces y con problemas económicos.

Incluso, hace unos años anunció que se separaba de su última pareja, Margarita Portillo, aunque ella lo ha seguido acompañando en estos momentos difíciles, pues el histrión ha parado hasta al hospital por su precaria salud a sus 80 años.

Como se recordará, Andrés tuvo leucemia y luchó contra un cáncer de próstata en los años 90, los cuales pudo superar, y aunque se recuperó de una operación de la columna vertebral, tras un accidente en 2016 quedó paralizado del 95 por ciento de su cuerpo.

Ahora, sorprende al mostrar el grave moretón que presentó en las costillas luego de una caída. Esta lo dejó postrado en cama pues no podrá caminar por un tiempo, tal como lo exhibieron en un tuit publicado en redes del programa Hoy.

Desde su casa, el actor reveló que sufrió un fuerte desplome que lo tiene en absoluto reposo y por esta razón seguirá en cama.

De repente me caí porque la rodilla dejó de funcionar. Y entonces me golpeé con esa columna, me golpeé con la repisa, con el palo de… se me metió aquí, todavía me duele el corazón, en la costilla y el corazón, un palo de los sombreros".

"Me golpeé todo el cuerpo, no solamente el moretón, no puedo caminar en este momento", contó a un programa de espectáculos.

Como se recordará, el protagonista de Pedro Navajas se vio envuelto en la polémica tras revelarse que después de la visita de Karely a su casa de Acapulco, Guerrero, terminó en el hospital por complicaciones de salud.

Debido al revuelo que causó, García rompió el silencio y dio a entender que no conocía a la joven originaria de Monterrey, Nuevo León, recalcando que fue el equipo de trabajo de su canal de YouTube quien se la presentó.

La interacción entre Andrés y la joven de 21 años provocó gran polémica, pues en el video compartido en YouTube se puede ver a Ruiz paseando por su casa en bikini y sentándose en sus piernas, mientras el actor le dedica algunos piropos.

