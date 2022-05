"No tienen idea": Conmovida, Galilea Montijo habla de su llegada a 'Netas Divinas' ¿y deja a 'Hoy'?

Ciudad de México.- Hace algunas horas la producción del programa Netas Divinas confirmó que la nueva integrante del proyecto es la afamada conductora Galilea Montijo, quien tiene más de 27 años de carrera dentro de Televisa.

La también actriz de 48 años aprovechó su cuenta oficial de Instagram para hablar sobre su llegada a esta exitosa emisión que se transmite en el canal de paga Unicable. ¿Abandonará el programa Hoy?

'La Gali' compartió una nueva fotografía en la que aparece posando junto a todo el elenco, integrado por las conductoras Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún.

Y aunque se había mencionado que su llegada a Netas Divinas era un castigo por parte de los ejecutivos de Televisa, quienes presuntamente la quería sacar del programa Hoy y eventualmente de Televisa, Montijo dejó claro que anhelaba estar en este proyecto producido por Miguel Ángel Fox.

No tienen idea lo que me emociona este proyecto @netasdivinastv lo agradecida que estoy contigo @foxmuller29 y tu producción. La felicidad que me da estar ahí con estas mujeres que conozco y admiro hace mucho. Estoy conmovida por su recibimiento, abrazos y calidez", escribió la tapatía.