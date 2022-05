Se desfiguró: Tras desaparecer de Televisa, villana deja TV Azteca y llega a 'Hoy' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una afamada villana de telenovelas, quien se fue a trabajar a TV Azteca y permaneció 14 años desaparecida de Televisa, regresó al programa Hoy la mañana de ayer miércoles y se ahogó en llanto en plena transmisión en vivo.

Se trata de la mexicana Olivia Collins, quien comenzó su carrera artística en la empresa de San Ángel, donde realizó melodramas como Angélica, Dulce desafío, María José y destacó siendo la antagónica de Te sigo amando y Soñar no cuesta nada.

Luego se cambió a las filas del empresa del Ajusco donde realizó las novelas Como en el cine y El Candidato hasta que en el 2001 anunció su retiro y se fue a vivir a Santiago de Compostela, España, en compañía de su esposo.

Sin embargo, su matrimonio se volvió un infierno y acabó divorciada. Collins decidió volver a trabajar a Televisa en 2010 cuando hizo el melodrama Dos hogares. Además apareció en capítulos de La Rosa de Guadalupe y tuvo una participación especial en S.O.S me estoy enamorando.

Y este 2022 la primera actriz de 64 años se incorporó al elenco principal de la nueva serie de comedia Albertano contra los mostros, donde da vida a una malvada bruja llamada 'Casilda', quien es la que trata de acabar con el protagonista 'Albertano'.

Para crear este icónico personaje, Collins se tiene que someter a una brutal caracterización que la hace acabar desfigurada e irreconocible.

Sin embargo, actualmente la originaria de CDMX se encuentra enfrentando uno de sus mayores retos pues forma parte del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y la mañana de ayer miércoles no pudo evitar romper en llanto luego de hacer su debut.

Haciendo pareja con el actor Oscar Medellín, Collins presentó una gran coreografía al ritmo de disco y se llevó muy buenas críticas de todo el panel de jueces. Con la emoción a flor de piel y muy conmovida, la actriz agradeció entre lágrimas los buenos comentarios.

Soy muy llorona y parte de todo esto... yo nunca había estado en un reality pero le he metido muchas ganas, gracias porque me hacen llorar más con lo que me dicen ¡sí soy llorona!", dijo ahogada en llanto.