Se divorció: Tras veto por "viejo" y renunciar a Televisa, galán de novelas hace fuerte confesión

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien hace 9 años abandonó Televisa tras presuntamente ser rechazado por "viejo", reapareció en los medios de comunicación debido a que hizo una fuerte confesión.

Se trata del cubano William Levy, quien fue considerado como uno de los grandes protagonistas de la televisora de San Ángel, donde realizó melodramas como Sortilegio, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel y La Tempestad.

Sin embargo, decidió retirarse de los proyectos mexicanos en el 2013 para probar suerte en el cine en Hollywood y luego acabó uniéndose a la cadena Telemundo, donde recientemente realizó el remake de la telenovela Café con aroma de mujer.

Hace unos años la revista TVNotas aseguró que el actor no obtuvo los mejores resultados en el extranjero y presuntamente rogó a productores de Televisa para que lo volvieran a contratar, lo cual no ocurrió pues lo habían rechazado por su edad "ya que no lucía como un protagonista".

Aunque también se especuló que lo vetaron de San Ángel por "despreciar" los melodramas y por el pleito que tuvo con el productor Juan Osorio, quien lo tachó de "malagradecido".

Le dijeron que ya lucía muy viejo para ser considerado como protagonista... en la televisora dejó una imagen de malagradecido, además de que sus últimas telenovelas fueron un total fracaso", reportaron entonces.

El pasado mes de enero el cubano anunció que había decidido divorciarse de la actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus hijos, en medio de rumores de una nueva infidelidad.

Sin embargo, ahora William acaparó los titulares del espectáculo debido a que confesó la difícil infancia que vivió en Cuba.

El histrión de 41 años declaró durante su aparición en el programa español El Hormiguero que él y su padre tuvieron que huir de ese país por la pobreza en la que vivían y es que declaró que estuvo "a dieta durante cinco años obligado por el gobierno".

Te quitan la libertad, que te quiten el regalo que Dios te da, que es la libertad…Ahora estamos igual que en el 93 y 94, sin comida, nos daban un pan al día por persona", destapó Levy.

Por fortuna, la vida de Levy cambió tras saltar a la fama y por ello agradece tanto haber encontrado la carrera de actor: "Me siento muy agradecido con el público me siento bendecido porque Dios me ha dado la fortuna de vivir momentos que no me hubiera imaginado".

