Talina Fernández destapa cómo reaccionó María Levy tras conocer a su novio: "Está enloquecida"

Ciudad de México.-No cabe duda que para el amor no hay edad, así lo demostró Talina Fernández tras hacer público que mantiene una relación con Don José Manuel, de 80 años, con quien incluso ya vive y hasta anillo de promesa le obsequió.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, la conductora de Sale el Sol relató a la prensa qué es lo que piensa su nieta, María Levy con respecto a su nuevo noviazgo, de quien aseguró es la más involucrada... ¿será que lo desaprueba? Lo cierto es que no, de hecho es quien mayor apoyo el ha brindado a su 'abuelita'.

Y es que, según información de la propia madre de Mariana Levy, es ella quien se ha convertido en su fotógrafa personal, ya que la llena de gusto saber que su abuela está rehaciendo su vida.

Por su parte, Talina se mostró plenamente enamorada y segura del amor que siente por Manuel, a quien describe como una persona muy respetuosa, fina, decente y con modales.

Vivimos juntos jueves, viernes, sábado y domingo, con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene modales, que es fino, decente, educado. Me abre la puerta del coche. Yo no lo podía creer