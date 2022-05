¿Te quedaste fuera? Daddy Yankee anuncia otra fecha en CDMX para su gira de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Solo bastaron unas horas para acabar con los boletos para el concierto de Daddy Yankee en México, mismo que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el Foro Sol y que comprende parte de la gira de despedida del boricua por diversas partes del mundo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La preventa para este evento inició el pasado 4 de mayo en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro y, horas más tarde, los memes confirmaron que los accesos se habían agotado, dejando así a miles de fans sin la posibilidad de cantar y bailar temas como Dura, Lo que pasó, pasó o Con Calma. No obstante, las buenas noticias llegaron rápido.

A través de las redes sociales, la promotora de eventos, Ocesa, informó que se abría una segunda fecha en el mismo recinto, siendo ésta el día 3 de diciembre y para lo cual también habrá una preventa que inicia este 5 de mayo y concluye el día 6 del mismo mes.

Para poder acceder a las entradas en este tipo de venta, será necesario contar con una tarjeta de crédito emitida por CitiBanamex y, en caso de no hacerlo, bastará esperar a la venta general que inicia el día 7.

En minutos, usuarios hicieron tendencia al cantante pues se ha revelado, algunos de los fans que intentaron adquirir accesos para esta segunda fecha, también tuvieron poca suerte, por lo que se presume, la demanda fue tanta que también volaron en cuestión de horas; no obstante, Ocesa no ha anunciado 'sold out', lo que da esperanza de hallar boletos en los próximos días.

Fuente: Twitter