Tras estar en la cárcel y veto de Televisa, polémico actor traiciona a 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien hace años estuvo vetado de Televisa pero ya fue perdonado por los ejecutivos, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría en TV Azteca.

Se trata del también cantante Kalimba, quien saltó a la fama en la empresa de San Ángel luego de participar en el programa infantil Chiquilladas y luego integrarse al grupo musical OV7.

Tras participar en telenovelas como Carrusel de las Américas y Locura de amor, en 2011 decidió unirse a la empresa del Ajusco como juez del reality show México tiene talento. Se especula que este proyecto le habría costado un veto en Televisa, sin embargo, ya volvió a trabajar a esa televisora.

Además Kalimba protagonizó un fuerte escándalo tras ser denunciado por supuesto abuso sexual a una menor de edad en Chetumal. El artista estuvo en prisión durante varios días pero fue puesto en libertad por falta de pruebas al poco tiempo; se sabe que el proceso judicial no ha terminado ya que esta decisión fue apelada por la parte denunciante.

Y aunque sus últimos proyectos televisivos han sido en Televisa, el más reciente ganador del reality ¿Quién es la máscara? reapareció la mañana de este jueves 5 de mayo en el matutino Venga la Alegría.

¿La razón? Kalimba dio una entrevista al programa de Azteca Uno para revelar cómo se siente luego de ser nombrado el nuevo protagonista de José el soñador tras la salida de Carlos Rivera.

Hay una emoción muy fuerte, sí se me hace un nudo en el estómago y yo creo que el día de la función me van a temblar las manos y voy a sentir 'ahí viene el escenario', pero cuando sabes lo que tienes qué hacer, no tienes porqué estar nervioso... son muchísimas emociones, muchísimos mensajes que tienes que dejarle al público", declaró el intérprete de Tocando fondo.