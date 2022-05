Adiós 'Zague': Tras divorcio, Paola Rojas se ahoga en llanto y hace fuerte confesión en Televisa

Ciudad de México.- Tras su polémico divorcio de 'Zague', el escándalo que enfrentó y los ataques de los que fue víctima en redes, la admirada periodista y conductora de Televisa Paola Rojas ha compartido al público de Netas Divinas lo que ha aprendido.

Paola, quien lleva 16 años trabajando en las filas de San Ángel en noticieros y en el programa de Unicable Netas Divinas, ha forjado una importante carrera en la televisión mexicana y es de las periodistas más profesionales y preparadas del medio.

Como se recordará, en 2018 la conductora fue exhibida y humillada en redes luego de que se filtraran unas fotos íntimas de su entonces esposo, exfutbolista y comentarista de TV Azteca, Luis Roberto Alves (mejor conocido como 'Zague').

Estas imágenes no eran para Paola, sino para otra mujer, lo que dejó al descubierto la infidelidad del deportista a la conductora. A inicios de 2019 se concretó el divorcio y ella se quedó con la custodia de sus dos hijos, nacidos en el 2011.

En Netas Divinas, Paola ha señalado en varias ocasiones cómo ha trabajado día a día en su deconstrucción como persona en los temas machistas y misóginos en su vida, lo que le ha costado bastantes lágrimas, muchas de estas derramadas al aire.

Rojas asegura que ha ido aprendiendo siempre nuevas maneras de ser mejor persona para ella, su familia y toda la gente que la rodea, y eso ha dejado claro siempre en el programa, por lo que Unicable recopiló los momentos más profundos de Paola.

Entre las lecciones que ha aprendido, comparte reflexiones muy importantes como la que compartió tras la discusión que tuvieron Natalia Téllez y Maki Soler, pues la conductora no estuvo de acuerdo con algunas declaraciones que hizo la argentina sobre las relaciones entre mujer y hombre.

La exesposa de Juan Soler comentó que le gusta "sentirse protegida" y por eso es muy feliz teniendo pareja, además de que reconoce como un acto de caballerosidad cuando el hombre paga la cuenta, le abre la puerta, entre otras acciones.

Ya que Natalia no piensa lo mismo y cree que la mujer debe ser más independiente, Paola compartió lo que piensa:

Y agregó: "Tener autonomía emocional para vincularte en pareja desde otro lugar y estar con alguien por amor y no por necesidad". La periodista también ha compartido que siempre ha dado la imagen de ser fuerte, pero muchas veces esto es agotador.

Cabe mencionar que hace apenas unos días, la conductora mexicana compartió entre lágrimas lo duro que fue ser víctima de violencia digital luego del escándalo de su exmarido. Pese a que ella no apareció en el video, contó que abusaron de su intimidad.

Se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad. No voy a entrar en detalles pero es como su hubiera sido un acoso o incluso un abuso masivo. Fue muy brutal y tuvo implicaciones físicas, me enfermé", dijo entre lágrimas.

Finalmente, tras el duro proceso, Paola ha salido adelante y le ha dicho adiós a lo que fue alguna vez su matrimonio con 'Zague', pues poco a poco ha salido adelante, sin descuidarse a sí misma y procurando darse amor.

He estado contracturada la mitad de mi vida pero he usado mi fuerza. Si mis brazos son fuertes son para abrazar a los que amo pero no para cargarlos... pues no solo me pesan, sino que los daño".