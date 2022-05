Atención ARMY: BTS ya tiene nombre del primer sencillo de 'Proof' y será lanzado este día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los fans de BTS no se han recuperado de una emoción cuando la agrupación más famosa del K-Pop ya dio más detalles sobre su regreso a la música, pues después de develarse que su álbum denominado ‘Proof’ ya está en pe-venta para recibirse el 10 de junio, ahora hay datos sobre el nombre del primer sencillo.

Los intérpretes de Butter, Dynamite o Permission to dance, destacaron además que este nuevo tema tendrá un video musical que se lanzará al mismo tiempo de conocer cómo suena y, si te lo preguntas, a canción se llamará Yet to Come.

BigHit, agencia encargada de manejar a los ídolos del K-Pop, anunció que será el 8 de junio cuando un breve adelanto de este tema sea conocido por todos los fans y, ya de manera completa, se revelará este contenido hasta el día 10, que es la fecha de lanzamiento del álbum.

Por suerte, la diferencia de horarios entre México y Corea beneficia un poquito a los fans, pues las fechas reveladas por la agencia corresponden al tiempo local, dejando así que se conozca este tema el día 9 en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro.

‘Proof’ es el material discográfico que BTS lanzará como una forma de regresar al mercado, por lo que en total serán tres discos los que conformen este álbum en donde, además de los grandes éxitos, se incluyen los nuevos temas.

Entre el 9 al 11 de mayo, se revelarán los nombres de las nuevas canciones de este álbum además de la ya conocida y, según BigHit, el día 7 de junio se espera una sorpresa de la que se sabrá hasta entonces.

Fuente: Multimedios, Twitter, BTS Network