Galilea Montijo impone moda con encantador 'look' en 'Hoy' y derrite a todo Televisa: "Divina"

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Televisa Galilea Montijo una vez más puso a suspirar a todos sus seguidores y fans de las redes sociales debido a que esta mañana apareció luciendo un encantador atuendo durante la transmisión del programa Hoy.

Durante esta semana la también actriz de 48 años de edad dejó en shock a millones de televidentes de San Ángel al anunciar que debutaría en la conducción de la emisión Netas Divinas en Unicable, luego especulaciones sobre su presunta renuncia al matutino de Las Estrellas.

No obstante, 'La Montijo' mencionó que su nuevo proyecto no impediría que siguiera al aire en Hoy y el resto de los días continuó apareciendo en el programa sin problema alguno. Incluso, la mañana de este viernes 6 de mayo impactó a todo la audiencia de Las Estrellas debido al gran 'look' que lució.

A través de su cuenta oficial de Instagram la tapatía publicó una nueva fotografía en la que se le puede ver posando con un elegante vestido de color negro de mangas largas con un detalle de moño con pedrerías en el cuello, un cinturón negro con brillantes, botas color café y el cabello peinado con ondas.

La publicación de Galilea cuenta con al menos 15 mil Likes que le dejaron en solo unas horas, además de que todos sus seguidores comentaron de inmediato y no han parado de escribirle elogios y piropos.

Asimismo, la tapatía no paró de recibir comentarios de cariño por parte de colegas como Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

