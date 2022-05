Golpe a Chapoy: Tras 26 años, 'cancelan' 'Ventaneando' y hunden a TV Azteca por grave razón

Ciudad de México.- Usuarios explotaron en redes sociales y 'cancelaron' el programa de espectáculos Ventaneando al señalarlos de haber tomado una terrible decisión con un invitado, exhibiendo a TV Azteca mientras que Pati Chapoy está de vacaciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque en el programa, el cual lleva 26 años al aire en el Ajusco, recibió como invitado a Eleazar Gómez, actor que saltó a la fama en telenovelas de Televisa y quien en 2020 acabó en la cárcel por golpear a su expareja, Tefi Valenzuela.

El actor de Rebelde, Lola, érase una vez, Atrévete a soñar y Miss XV salió de prisión en marzo del 2021 bajo libertad condicional, sin embargo, el rechazo del público era evidente. Según se dijo, le cancelaron contratos y le cerraron las puertas.

Según reportó TVNotas, el actor supuestamente estaba vetado de todos lados, incluyendo TV Azteca y Televisa, por su mala reputación luego de más acusaciones de violencia de sus exnovias. Incluso se dijo que al no tener ingresos tuvo que regresar a vivir con su mamá.

Sin embargo, tras lo sucedido, y luego de que los propios conductores reprobaran su actitud ante la prensa y expresaran su indignación ante lo sucedido con su exnovia, Eleazar estuvo de invitado en el programa de TV Azteca, desatando la furia de internautas.

Usuarios de inmediato 'cancelaron' al programa en redes, reclamándoles que lo invitaran. Aunque la entrevista era para promocionar su música, usuarios no la tomaron de la mejor manera y arremetieron contra él, el programa y la televisora.

Qué vergüenza que tengan a un abusador como si nada en su programa", "Azteca fomentando los feminicidios", "Qué bajo han caído en Ventaneando", "Así la doble moral de Ventaneando", "Tanta cosa que dijeron de él y ahora sentado en su mesa creo que no hay congruencia", "Ya que se acabe Ventaneando, ponen pura basura", "Boicoteen a Azteca, no tienen valores", "Qué hipócritas que defiendan a este tipo", "Muy mal Ventaneando".

El actor acudió al foro de Ventaneando a presentar su nueva música y su canción con Milo Campos llamada BB Same, la cual también cantaron en el programa. Antes de cantar, le preguntaron cómo se siente y cómo ha podido salir de momentos difíciles:

Muy tranquilo, pasando una etapa de mi vida, hablándote aquí con el corazón en la mano, de mucha paz interior. Echándole muchas ganas. No podría sentarme y decirles que no ha sido complicado porque lo ha sido. En momentos me he llegado a sentir triste pero como siempre digo: una persona siempre tiene que salir adelante", dijo.