Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 6 de mayo 2022: ¿Cuáles son las predicciones para mi signo zodiacal?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Llegó el último día de la semana! Para que lo goces al máximo, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de hoy viernes 6 de mayo de 2022, así como las predicciones para tu signo zodiacal. ¡Toma nota!

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aries

Recuerde, el amor debe cuidarse todos los días, no solo en fechas especiales. Ponga en práctica ese plan de finanzas que ha creado. Este viernes sus jefes le ofrecerán un proyecto que le gustará mucho. Evite la flojera y dedique tiempo al deporte.

Tauro

Si tiene pareja, todo marchará perfecto en estos días; si es soltero, vienen grandes sorpresas. Recapacite y proyecte bien su futuro financiero. Le harán un encargo en el trabajo que será una prueba para su crecimiento laboral

Géminis

Estará más sensible y emotivo este viernes 6 de mayo debido a que no ha pasado tiempo con su familia. Vaya con ellos.. Respecto al dinero, debe pagar sus deudas y evitar intereses. Alcanzará sus metas laborales si es constante.

Cáncer

En momento de que se dé la oportunidad de vivir un gran amor, tome las cosas con más calma y aleje los miedos. Nuevos objetivos en su economía: debe ahorrar. Su aspecto cansado se debe solo al cansancio, haga meditación nocturna.

Leo

Muéstrese más cariñoso y detallista en este fin de semana, su pareja lo necesita. En momento de tener más calma en cuestiones de dinero. Las responsabilidades en su empleo aumentarán, pero igual su sueldo. La alegría es sinónimo de buena salud.

Virgo

La impaciencia es no es buena en temas de pareja, porque cada quien tiene sus tiempos. Tiene un excepcional olfato para los buenos negocios, aprovéchelo. Sobresaldrá por encima de sus compañeros en un nuevo proyecto que lo hará crecer, felicidades.

Libra

Su familia también requiere de atención, apoyo y amor; no sea grosero y dé más para ellos. No dude en su capacidad para aumentar sus ganancias monetarias. Pida ayuda para tomar decisiones en el trabajo, no debe sentirse solo.

Escorpio

Este viernes en un buen momento para sorprender a su pareja con una cena romántica. Momento para hacer compras de regalos. Planee con cuidado la estrategia a seguir en el empleo. No hay nada como el ejercicio para cuidar la salud.

Sagitario

Los juegos de amor y pasión se le van a dar muy bien este día. Invierta, los astros le dirán en qué vale la pena usar su dinero. Empieza una nueva etapa muy buena en su trabajo. Las molestias en la espalda pueden deberse a malas posturas.

Capricornio

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le tengan paciencia en estos días, así que no se enoje. En temas económicos, sea prudente y no gaste de más. Las conexiones con sus compañeros de oficina son buenas. Su piel necesita visitar al dermatólogo.

Acuario

En sus relaciones es posible que se den tensiones y peleas. No cuente con ingresos sencillos, el azar no está de su lado esta temporada económica. Los viajes de trabajo serán buenos para usted, no se agobie. Debe cuidarse más en cuestiones de peso.

Piscis

Su relación amorosa está necesitando una pausa brutal, pues hay muchas peleas. Gastos que no contemplaba pueden desestabilizar sus finanzas. Aproveche para estudiar algo que le llene. Precaución con los excesos de alcohol.

Fuente: Staff