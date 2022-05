Terror en Televisa: Tras casi morir su hija, querida actriz rompe en llanto; teme por su vida

Ciudad de México.- Tras estar en peligro la vida de su hija luego de que una cuatrimoto casi la atropella el año pasado, la querida actriz de Televisa Ingrid Martz teme por su seguridad y la de su familia debido a la violencia en México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, Martz debutó en Televisa en 1997 participó en telenovelas como María Isabel, Preciosa, El juego de la vida, Rubí, Amor real y Zacatillo, un lugar en tu corazón. En 2017, perdió su contrato de exclusividad con la televisora y se fue a TV Azteca.

Posteriormente trabajó en Argentina y se cambió al Ajusco tras 22 años en San Ángel, protagonizando 3 Familias. Luego la actriz se alejó unos años del medio artístico para dedicarse a su familia.

Aunque este año fue confirmado su regreso a Televisa pues formará parte de la serie ¿Tú crees?, la actriz recordó que el año pasado su hija de entonces 3 años estuvo a punto de perder la vida pues unas personas que manejaban una cuatrimoto en plena playa de Acapulco casi la atropellan.

Martz compartió en entrevista con el matutino Sale el Sol de Imagen TV que ha desistido de continuar con el proceso por temor a sufrir represalias, afirmando que tiene miedo.

Lamentablemente, no sé cómo decírtelo porque hasta miedo me da… la gente de Acapulco me sugirió guardar silencio, no arriesgarme, porque cosas que ven, que viven, que escuchan, son mafias, o sea, porque tu ves una moto rentada, pero detrás de esa moto o esas motos hay muchas cosas atrás que no son precisamente las motos", dijo.