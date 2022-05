Tragedia en la TV: Muere querido actor de 'Friends'; Hollywood está de luto y llora su partida

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Una nueva tragedia sacude a Hollywood al confirmarse la muerte de un recordado actor de la popular serie de televisión Friends a los 67 años de edad.

Se trata de Mike Hagerty, conocido por su trabajo en varias series de televisión, sin embargo, su personaje más famoso fue el de 'Mr. Treeger', el superintendente del edificio en el que vivían 'Rachel Green', 'Monica Geller', 'Chandler Bing' y 'Joey Tribbiani'.

El actor con Jennifer Aniston ('Rachel') en la serie 'Friends'

Según informó TMZ, el histrión originario de Chicago falleció este jueves 5 de mayo en Los Ángeles. La información de su deceso fue comunicada a través de Instagram por la actriz Bridget Everett, su colega en la serie Somebody Somewhere.

Hasta ahora, se desconoce la causa de muerte de Hagerty, sin embargo, la actriz lo despidió con conmovedoras palabras:

Amé a Mike el instante en que lo conocí. Era muy especial. Cálido, divertido, nunca conocí a un extraño".

Como se recordará, Mike se ganó el corazón de televidentes al dar vida a 'Mr. Treeger' en la popular serie Friends. El actor protagonizó un episodio en la temporada 4 llamado The One With the Ballroom Dancing.

En este, el personaje de 'Joey' accede a ser su pareja de baile y a enseñarle cómo hacerlo luego de que este amenazara a 'Rachel' y 'Monica' con correrlas del departamento.

A través de los años, Hagerty también participó en otras series como Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Community, CSI, Entourage, ER, Ghost Whisperer, Glee, Grey's Anatomy, Medium, The Mindy Project, Monk, Seinfeld, entre otras.

Recientemente, el actor protagonizó la serie Somebody Somewhere con Everett, donde interpretaba a su padre 'Ed Miller'. Al actor le sobrevive su esposa Mary Kathryn.

