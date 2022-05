Tras años en TV Azteca y retiro de las novelas, querido protagonista llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien formó parte de TV Azteca durante más de 5 años, dio un dugo golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este viernes 6 de mayo regresó al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del querido actor Mauricio Ochmann, quien tiene una década sin hacer melodramas pero es recordado por su actuación en exitosas novelas del Ajusco como Azul Tequila, Como en el cine, Mirada de mujer: El regreso y hasta el unitario Lo que callamos las mujeres.

Posteriormente el exesposo de Aislinn Derbez se enfocó en trabajar en cine y teatro además de que se integró a Telemundo, donde en los últimos años ha realizado series como R, El Chema, El señor de los cielos, entre otras.

Sin embargo, este viernes 6 de mayo Mau volvió a las instalaciones de la empresa de San Ángel y visitó al elenco del programa Hoy de nueva cuenta, pues hay que recordar que en febrero pasado también los estuvo acompañando para promocionar una película al lado de Fiona Palomo.

Esta mañana el querido protagonista brindó una entrevista a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Raúl Araiza, entre otros, para promocionar su nueva serie Las Bravas, el trabajo a futuro y habló un poco de su vida personal.

Estoy preparando más que un monólogo, es un testimonio de vida porque mucha gente que sabe que soy adoptado y que pasé diferentes adversidades, me han pedido que hable y yo con el tiempo me he abierto más", explicó sobre su próximo proyecto.