Tras estar preso y 18 años en Televisa, galán de novelas regresa a 'Hoy' y Galilea Montijo explota

Ciudad de México.- Un polémico actor de telenovelas, quien ha trabajado para Televisa durante más de 18 años, reapareció en el programa Hoy luego de haber estado en la cárcel y la conductora Galilea Montijo estalló en plena transmisión en vivo.

Se trata del actor y conferencista Héctor Suárez Gomís, quien estuvo detenido en el Ministerio Público de la Delegación Álvaro Obregón en la CDMX pues el periodista Vicente Serrano lo denunció el pasado miércoles por supuesta violencia física y amenazas.

El mexicano, quien actuó en melodramas como Alcanzar una estrella, El premio mayor, Preciosa, Locura de amor y Carita de Ángel, dio una entrevista exclusiva al matutino de Las Estrellas para contar su versión de los hechos.

En primer lugar el hijo del fallecido Héctor Suárez reconoció que jamás debió de haberse parado para confrontar a la presunta víctima, sin embargo, no paró de repetir que él era inocente y que nunca lo golpeó.

Él fue directo a mi lugar y me saluda cínicamente, lo encaré y me dice 'no te metas conmigo porque afuera tengo seguridad', eso es una amenaza, no le pegué, le hice así con los lentes, se cayeron y se rompieron", explicó.