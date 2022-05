Tras salir de Televisa, Adal Ramones aparece desesperado y al borde del llanto: "Esto es terrible"

Río Frío, Puebla.- El pasado 5 de mayo, el famoso conductor y comediante, Adal Ramones vivió momentos de tensión después de quedar atrapado en el tráfico de la carretera México-Puebla, por lo que desesperado y al borde del llanto, grabó un video con la finalidad de explicar a sus seguidores lo que le había ocurrido.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La razón por la que el famoso quedó varado en las cercanías de una localidad identificada como Río Frío, fue porque los pobladores hicieron una manifestación en la autopista, anteriormente mencionada, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades, y que pudieran localizar a Edward de Jesús Nuevo, quien presumiblemente había sido raptado, de nueve años.

Es por esta razón que el conductor de Otro Rollo le pidió a uno de los policías que estaban por la zona que le proporcionaran la foto del menor para poder compartirla en sus redes sociales y así, llegar a más gente.

Pedí hace un momento que nos dieran la fotografía para subirla. Andan en eso, no han podido conseguirla. Y por lo menos una descripción de quienes o cómo es el automóvil o sí se lo llevaron. No hemos oído helicópteros sobrevolar el área, no sé sí en algún momento dado algo se pueda hacer. Pero esto es terrible porque no sé sí esté actuando la Guardia Nacional. Hay elementos que pasan de un lado a otro, pero no sé qué operativo esté efectuándose en este momento", relató Adal