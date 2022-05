VIDEO: Reina de belleza se quita la vida; estremece el último mensaje a su madre antes de morir

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A casi cuatro meses de su trágica muerte, la madre de la conductora, modelo y exMiss Estados Unidos Cheslie Kryst, revela las últimas palabras de su hija antes de quitarse la vida al lanzarse de un edificio en Nueva York.

Cheslie ?fue una modelo, abogada y conductora estadounidense que fue elegida Miss USA 2019. Como Miss Estados Unidos, representó al país en la competencia Miss Universo 2019. Su reinado se prolongó debido a la pandemia por Covid-19.

Como se recordará, Kryst se quitó la vida el 30 de enero de este año a los 30 años. La reina de belleza, quien llevaba tiempo luchando contra la depresión, se lanzó del piso 29 de un rascacielos en Nueva York y fue encontrada sin vida en la acera.

A casi 4 meses de su deceso, su madre April Simpkins de 53 años acudió al programa de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, y reveló el último mensaje de texto que le envió, en el cual le explicaba porque había tomado la decisión de poner fin a su vida.

Simpkins contó que Cheslie sabía que ella estaba haciendo ejercicio y que todos los domingos por la mañana acudía a una clase, por lo que no podría revisar su celular . Al checar sus mensajes, la madre de la modelo quedó paralizada al leer las primeras palabras:

Lo siento, ya cuando leas esto no estaré viva. Sé que te va a doler a ti más que a nadie", escribió.

April contó que leyó el mensaje luego de una hora y casi se desmaya, por lo que ya no recuerda muy bien qué pasó después; solamente menciona que empieza a gritar y a hablarle a su esposo, ya que ellos no vivían en NY.

Posteriormente, continuó leyendo lo que le escribió su hija:

Te amo mamá y tú eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años. Me gustaría poder quedarme contigo, pero ya no puedo aguantar el peso aplastante de la tristeza persistente, la falta de esperanza y la soledad".

"Nunca te conté sobre estos sentimientos porque no quería preocuparte y porque esperaba que eventualmente cambiaran pero ahora sé que nunca pasará. Me seguirán en cada logro, cada éxito, cada reunión familiar, cada cena con amigos".

Yo lloro casi todos los días, como si estuviera de luto. He deseado la muerte durante años. Yo sé que tú quisieras saberlo y ayudar, pero no he querido compartir este peso con nadie", le escribió Cheslie.

La reina de belleza continuó agradeciéndole: "Pese a esto, gracias por haber estado conmigo en mis momentos más solitarios sin que te tuviera que decir que te necesitaba. Me mantuviste viva y lista para enfrentar otro día porque contestaste cada llamada y estabas ahí de inmediato. Me escuchaste y te importaba cuando te decía lo que pasaba en mi vida".

Y agregó: "Te amo más que a cualquier persona que he conocido (...) Tú no has hecho nada mal, lo has hecho todo bien".

La modelo también dio sus últimos deseos, los cuales su madre no compartió por razones personales, sin embargo, Cheslie estremeció al escribir que la depresión esta vez le ganó la batalla, ya que sentía que "no tenía propósito en la vida".

Esta no era la primera vez que algo así sucedía, pues su madre reveló que Cheslie había batallado contra la depresión desde que tenía 20 años y había intentado quitarse la vida en una ocasión anterior.

Tras entregar su corona a su sucesora, Kryst pasó a trabajar en el programa de televisión Extra como corresponsal en Nueva York. También estuvo como conductora en la reciente edición de Miss Universo 2021.

Horas antes de su muerte, publicó un último mensaje en su cuenta de Instagram en el que se lee lo siguiente:

Que este día te traiga descanso y paz".

