Antes de desaparecer, Adela Noriega rechazó propuesta de matrimonio de galán de Televisa

Ciudad de México.- El misterio y la discreción en la vida privada de Adela Noriega ha sido una constante durante su carrera, pues la última vez que se supo de ella de manera pública fue en 2008, cuando se encontraba en las grabaciones de la telenovela Fuego en la sangre.

Sin embargo, a partir de ese momento la querida actriz de telenovelas de Televisa se alejó de las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación y a día de hoy son pocas las veces que ha sido captada.

Pero lo que no todos saben es que Fernando Carrillo estuvo fuertemente enamorado de ella e incluso intentó pedirle matrimonio hace más de 20 años, tras hacer mancuerna en la telenovela de 1997 María Isabel.

En una entrevista que le ofreció a Flor Rubio en Fórmula Espectacular, el venezolano habló del amor por Adela: "Me enamoré perdidamente de Adela. Me robó el corazón".

Carrillo relató que en 1998 pasaba por un momento complicado en su vida personal, y vio en Adela una nueva oportunidad para disfrutar del amor, así que le pidió matrimonio.

Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso. Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi exesposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Y además de que es una mujer hermosa, y una niña preciosa, talentosa", contó.

Y continuó: "Créanme que mi miedo era que me dijera que sí, porque yo estaba casi seguro que me iba a decir que no, entonces yo pensé que si me decía que sí, era un mensaje de Dios para que ya sentara cabeza. Me dijo que no y listo".

Durante la charla hecha en 2018, el actor indicó que deja todo en manos de Dios al ser cuestionado sobre si podría darse una nueva historia entre ellos.

Los tiempos de Dios son precisos y perfectos. Ella yo sé que está muy bien, que está muy feliz, que está muy estable. Ella siempre ha sido muy de su familia", expresó.

Actualmente, Carrillo está casado con María Gabriela Rodríguez, con quien tiene un hijo, mientras que la vida de Noriega sigue siendo todo un misterio.

