Con el sentimiento a flor de piel, Florinda Meza confiesa que 'Chespirito' tenia este extraño hábito

Ciudad de México.- No cabe duda de que Roberto Gómez Bolaños era uno de los comediantes más influyentes de América Latina y un referente al entretenimiento mexicano, al grado en el que aún a la fecha, su legado continúa vivo.

Sin embargo, el creador de La Vecindad del Chavo, El Chapulín Colorado, Los Caquitos, El Chanfle, tenía una faceta que únicamente su esposa llegó a conocer en la intimidad de su matrimonio, misma que la propia Florinda Meza destapó la tarde del pasado viernes, 6 de mayo.

Resulta ser que la interprete de 'Doña Florinda' y 'La Chimoltrufia' compartió una fotografía en donde se le ve luciendo un encantador bañador de dos piezas, color rojo con negro y, en la imagen, se le puede ver dormida.

Según datos que la propia Florinda Meza compartió en Twitter, dicho retrato fue tomado por el propio Gómez Bolaños, quien disfrutaba de tomarle fotos cada vez que ella pudiera.

A mi 'Rober' le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía: 'Es que hasta dormida eres bonita'