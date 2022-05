¡Despedida! Tras 'matar' a Silvia Pinal y veto de Televisa, Adela Micha acaba sin trabajo

Ciudad de México.- Luego de ser despedida de Televisa y un veto que duró 6 años, la polémica conductora Adela Micha nuevamente acaba sin trabajo, pues le habrían 'dado las gracias' en la empresa en la que actualmente tiene al aire su programa.

Así lo reportó la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, quien a través de un video en su canal de YouTube informó que la exconductora de Televisa sale del aire de El Heraldo TV el próximo viernes 13 de mayo.

Según la conductora de Sale el Sol, la última emisión de su programa Me lo dijo Adela será el próximo viernes 13 de mayo.

Aunque Ana María sostuvo que pese a que esta es una mala noticia para Micha, ya que a nadie le gusta perder un trabajo, seguramente la periodista podrá cobijarse en su propio programa, La Saga, el cual ya convirtió en toda una plataforma.

Y esque hace unas semanas Adela anunció que expandía su programa transmitido por YouTube para volverse un "ecosistema digital", conformado por varios programas de diversos temas, los cuales serán conducidos por varios famosos, entre ellos 'El Burro' Van Rankin.

Alvarado no informó las razones por las que la periodista habría sido despedida, sin embargo, se especula que pudo haber tenido que ver con las repercusiones que causaron sus comentarios sobre la 'muerte' de Silvia Pinal.

Como se recordará, la polémica ha continuado persiguiendo a la comunicadora luego de que 'matara' a la primera actriz cuando fue hospitalizada en diciembre. Y esque Adela no se percató que seguían al aire y 'predijo' el deceso de la diva.

¿Y tenemos algo preparado? Ya no tarda en morirse, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo?", le dijo a un miembro de su producción sin percatarse que estaban en vivo.