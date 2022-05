¡Golpe a TV Azteca! Televisa da nuevo proyecto a Galilea Montijo y la devoran viva: "Adiós rating"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Galilea Montijo presume con orgullo el nuevo proyecto que le dieron en Televisa, mientras que usuarios explotan en los comentarios y expresan su disgusto con que la tapatía esté "adueñándose" de la televisora.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque esta semana, tal como lo venían diciendo hace varios días fuentes como Jorge Carbajal y Álex Kaffie, la tapatía se unió a las conductoras de Netas Divinas, programa transmitido por el canal de paga Unicable.

La presentadora, quien ha participado en telenovelas como La Verdad Oculta y Tres Mujeres, se ha mostrado muy emocionada por incorporarse al elenco conformado por Natalia Téllez, Paola Rojas, Consuelo Duval y Daniela Magún, sin embargo, el público no tanto.

Y esque desde que se confirmó que será una 'Neta divina', las redes han estallado con reproches y reclamos al productor por incluir a la conductora, pues afirman que no va con el formato del programa y la dinámica entre las cuatro que estaban "ya era perfecta".

Los ataques contra Gali surgen luego de que se empezara a decir que su incorporación a otro programa fuera de Hoy es porque se le buscaría "limpiar su imagen" luego de tanto escándalo mediático ocurrido el año pasado.

Desde el problema legal de su comadre Inés Gómez Mont, las acusaciones en su contra en un polémico libro donde habla de la supuesta relación entre líderes criminales y famosas hasta una posible infidelidad a su esposo con Maca Carriedo.

Montijo se ha dado a la tarea de negar todo lo que se ha dicho, respondiendo que ella es una mujer de trabajo y que todo lo que ha logrado lo ha hecho a base de su esfuerzo, sin embargo, el público no le termina de creer.

Aunque ella continúa presumiendo en redes fotos oficiales que la confirman como la nueva 'Neta', han tenido que deshabilitar comentarios en las publicaciones de Instagram pues internautas no han parado de exigir que saquen a Gali del proyecto.

"Ella no es Neta, no aportará nada al equipo", "adiós rating", "pésima decisión de producción" y "ya no las voy a ver", han sido solo algunos de los comentarios de seguidores del programa.

Y estos continúan pues el canal de YouTube de El Borlote reportó que Galilea podría ser contemplada para ser participante o incluso conductora de la cuarta temporada del reality show ¿Quién es la máscara?, el cual también es producido por Miguel Ángel Fox.

Tras esta versión, el canal reportó que usuarios piden que no la metan más en tantos programas, además de que continúan arremetiendo contra la televisora pues afirman que saturarán la imagen de la conductora en vez de volver a ganarse la confianza del público.

Grandes problemas tienen los productores que siguen insistiendo en colocar a Galilea en todos los programas de la televisora sin importar la opinión de los fieles televidentes (...) si ellos no hacen caso a reclamos por parte del público e insisten en colocar a Galilea en cuanta producción saquen, el rating se irá en picada", sostuvo el canal.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada, por lo que permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Canal de YouTube de El Borlote e Instagram @galileamontijo y @netasdivinastv