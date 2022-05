Adiós Televisa: Nuevos integrantes llegan a 'Soy famoso, sácame de aquí' y dejan en shock TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca compartió hace unas horas el adelanto de Soy famoso, sáquenme de aquí y mostró que dos polémicas expersonalidades de Televisa se integrarán a la competencia a partir de la próxima semana.

El nuevo reality del Ajusco hizo su debut el pasado miércoles 4 de mayo y causó polémica desde el minuto 1 pues a gran parte del público no le agradó la actitud que tuvieron algunas celebridades como Oskarín, Wendolee Ayala y Mariana Ávila.

El pasado viernes el polémico actor y conductor Alfredo Adame se convirtió en el primer eliminado y contrario a lo que muchos pensaban, se despidió de sus compañeros muy contento y feliz por el desempeño que tuvo en la primera semana.

Por su parte, su novia y futura esposa Magaly Chávez no pudo contenerse y acabó ahogada en llanto al decirle adiós a su amado. No obstante, antes de acabar el capítulo los conductores Horacio Villalobos y Atala Sarmiento le dijeron que la producción había decidido que no hubiera ningún eliminado.

Pero las emociones continuarán a flor de piel en los siguientes episodios y es que ya se destapó la llegada de dos nuevos participantes.

Tal y como lo adelantó la influencer de espectáculos La Comadrita, la actriz de telenovelas Aylín Mujica se unió a Soy famoso, sácame de aquí y en unos días más se le podrá ver haciendo su debut.

La cubana hizo empezó su carrera en la empresa de San Ángel con el exitoso melodrama La Dueña (1997), pero poco más tarde decidió mudarse al Ajusco donde actuó en Señora, Yacaranday, Agua y Aceite y hasta fue conductora en Tempranito junto a Daniel Bisogno.

Mientras que el otro nuevo participante es el estrella de realitys Guty Carrera, quien estuvo trabajando en Televisa hace poco con los programas Guerreros 2020 e Inseparables, amor al límite.

