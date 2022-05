Michelle Renaud se sincera y habla sobre cómo la ha tratado la vida: "Era inconsciente"

Ciudad de México.- El pasado sábado, 7 de mayo, Michelle Renaud se sinceró con sus seguidores y reveló cómo sentía que la había tratado la vida, esto después de su separación de Danilo Carrera y los rumores sobre su presunto noviazgo con Osvaldo Benavides.

El primer acercamiento que Renaud tuvo a la actuación fue en el año 1992, con el melodrama Ángeles sin Paraíso, donde dio vida a un extra, para regresar a los melodramas en el año 2004 con Rebelde, a partir de entonces procuró mantenerse activa en la industria del espectáculo con Camaleones, Llena de amor, Ni contigo ni sin ti, La mujer del vendaval, El color de la pasión, La sombra del pasado, entre otros.

Recientemente, la actriz hizo un reflexión en sus redes sociales, declarando que su vida, durante estos 33 años ha sido "hermosa" y "perfecta":

Hoy entiendo que mis 33 años, para abajo, fueron perfectos y hermosos. Eran la preparación que necesitaba para aprender a disfrutar con conciencia... porque la verdad es que siempre he disfrutado mi vida. Siempre me he caído bien y mis telenovelas de vida real me encantan y las de ficción también. Pero sí era inconsciente en el disfrute