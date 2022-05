Tras la muerte de su padre, celebridad de TV Azteca asegura que él le manda señales del 'más allá'

Ciudad de México.- Después de la muerte de su padre, una querida celebridad de TV Azteca aseguró, durante una entrevista, que él continúa comunicándose con ella e incluso le envía señales del más allá.

Se trata de Regina Murguía, famosa por participar en Jeans, La Mujer de Judas, Quiéreme Tonto, Pasión Morena, Secretos del Alma y UEPA! Un escenario para amar.

Como muchos sabrán, el padre de la estrella, Armando Murguía Ruíz, falleció 15 años atrás, pero ella declara que pese a todo, no puede superar su pérdida e incluso está segura que él no se ha marchado, ya que a veces le mueven cosas en su hogar o le mandan señales con una amiga médium.

Han pasado 15 años y lo siento como sí hubiera sido ayer y pues así es la muerte. Todos vamos para allá (...) Yo nunca he podido soltar a mi papá y aunque siempre lo he sentido muy cerca, parece que lo tengo muy bloqueado o he negado su muerte. Pase por un momento muy complicado y agarré su foto y le pedí que me ayudará y en ese momento se cayó un objeto mi casa y una amiga que tiene mucha sensibilidad me dijo: 'Reg' me acaba de llegar un mensaje para ti. Solo tú sabes qué significa