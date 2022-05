TV de luto: Muere José Luis Losa, concursante de 'Supervivientes' y 'MasterChef'

Madrid, España.- El pueblo de España se sorprendió con la noticia respecto a la muerte de José Luis Losa, una de las personalidades de la televisión de dicha nación quien se ganó el cariño del público tras resultar ganador de la emisión del 2017 del programa Supervivientes, mismo donde su capacidad se puso al límite en escenarios naturales.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo del antes mencionado se encontró en su casa ubicada en Munera, en la ciudad de Albacete por lo que se resaltó, Losa habría atentado contra su vida tras perder a su mujer hace algunas semanas, pes fue víctima de un infarto.

Cabe destacar que aunque la emisión de Supervivientes fue en 2017, recientemente José Luis Losa se había coronado como uno de los finalistas de la edición cuatro del programa MasterChef, situación que lo llevó a ser más reconocido por la audiencia quien hoy llora su partida.



Su pase a la final se reveló la noche del viernes 6 de mayo; sin embargo, su muerte se confirmó el sábado 7, sacudiendo a toda la audiencia pues en apariencia, Losa no tenía ningún problema. No obstante, Luisa Gracias Marín, madre del finado, confesó a los medios que éste le había confesado en repetidas ocasiones sentirse solo, lo cual lo orilló a sumergirse en una fuerte depresión que concluyó con un suicidio.



"Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo, que le haya pasado esto a alguien como mi hijo José Luis, tan trabajador, tan bueno (…) Él no ha podido con la muerte de su mujer, le ha podido, ha superior a él (…) Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo que estamos destrozados, su padre está destrozado”, declaró la madre de José Luis Losa.